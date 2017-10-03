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Институт судэкспертизы о взрывах на арсенале в Калиновке: Туда извне попасть ничего не могло
04.10.2017 18:10 — Новости Мира | Tut.by
Первые взрывы на арсенале в Калиновке произошли внутри хранилища с «Тюльпанами» и в закрытом бункере с «Ураганами». Об этом во время заседания комитета Верховной рады по вопросам Национальной безопасности и обороны сообщил директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Трансляцию заседания вел телеканал
«Было два мощных взрыва. Один — это открытое хранилище, где лежали „Тюльпаны“, они были складированы, и второй — это бункер с „Ураганами“. Он извне никакой возможности инициировать взрыв не мог, он полностью закрыт, бетонный, там была ракетная база, это хранилища с бетонными дверями шириной в метр. Туда извне попасть ничего не могло. Тем более, ни одного оснащенного боеприпаса там не было», — отметил Рувин.
Он добавил, что на данный момент рассматривается две причины возгорания на складе с боеприпасами в Калиновке.
«Мы изучаем все причины. Мы уже определились с версиями, у нас есть две причины. Я думаю, что в ближайшее время следствие их обнародует, я не имею права», — добавил офицер.
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«Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Случайность? Возможно. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время и после него. Это могут быть случайности, но все это выстраивается в логическую цепочку», — отметил Муженко в интервью телеканалу ZIK.
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Он добавил, что на данный момент рассматривается две причины возгорания на складе с боеприпасами в Калиновке.
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