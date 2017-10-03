Институт судэкспертизы о взрывах на арсенале в Калиновке: Туда извне попасть ничего не могло

Первые взрывы на арсенале в Калиновке произошли внутри хранилища с «Тюльпанами» и в закрытом бункере с «Ураганами». Об этом во время заседания комитета Верховной рады по вопросам Национальной безопасности и обороны сообщил директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Трансляцию заседания вел телеканал " 112 Украина ".

«Было два мощных взрыва. Один — это открытое хранилище, где лежали „Тюльпаны“, они были складированы, и второй — это бункер с „Ураганами“. Он извне никакой возможности инициировать взрыв не мог, он полностью закрыт, бетонный, там была ракетная база, это хранилища с бетонными дверями шириной в метр. Туда извне попасть ничего не могло. Тем более, ни одного оснащенного боеприпаса там не было», — отметил Рувин.

Он добавил, что на данный момент рассматривается две причины возгорания на складе с боеприпасами в Калиновке.

«Мы изучаем все причины. Мы уже определились с версиями, у нас есть две причины. Я думаю, что в ближайшее время следствие их обнародует, я не имею права», — добавил офицер.

Ранее глава Генштаба Украины Муженко заявил , что по всем признакам в Калиновке произошла диверсия и рассказал о космических аппаратах до, во время и после пожара, который вызвал взрывы на складе боеприпасов.

«Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Случайность? Возможно. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время и после него. Это могут быть случайности, но все это выстраивается в логическую цепочку», — отметил Муженко в интервью телеканалу ZIK.

Пожар на складе боеприпасов в Калиновке произошел 26 сентября. Вследствие чрезвычайной ситуации из опасной зоны эвакуировали до 30 тыс. местных жителей.

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части. В то же время следователи расследуют четыре основные версии пожара в Калиновке .