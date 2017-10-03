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Госпогранслужба Украины: Саакашвили пересек границу по паспорту, находящемуся в базе Интерпола
04.10.2017 21:40 — Новости Мира | Tut.by
Бывший президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили пересек границу Польши с Украиной по заграничному паспорту гражданина Украины, который в базе Интерпола значился как утерянный. Об этом сообщил заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, передают «
Серватюк сообщил, что такой ответ в Госпогранслужбу поступил от польской стороны.
Запрос в Польшу касался вопроса, по каким документам Саакашвили проходил таможенные процедуры.
10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в страну. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины это происшествие
Районный суд Львовской области
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Такой ответ в Госпогранслужбу поступил от польской стороны.
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