Комитет сената США расширит расследование вмешательства России в выборы

Комитет по разведке сената США расширяет расследование возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах, заявил в среду, 4 октября, его руководитель республиканец Ричард Бёрр на пресс-конференции в Вашингтоне.

Члены комитета в ходе работы в целом согласились с подозрениями спецслужб США о российском вмешательстве в выборы, но пока не готовы сделать окончательных выводов, сказал Бёрр. В частности, расследователям предстоит выяснить, имело ли место согласование действий между Москвой и избирательным штабом Трампа в ходе предвыборной кампании в США.

Комитет провел более 10 интервью по этому делу общей длительностью более 250 часов и проанализировал более 100 тысяч документов. На октябрь назначены еще 25 опросов, сказал Бёрр.

По его словам, членам комитета необходимо собрать дополнительные сведения, поэтому принято решение расширить это расследование. Значительную часть работы комитет проводит за закрытыми дверями. Комитет рассчитывает завершить свою работу в 2017 году или самое позднее до президентских выборов в России, то есть в первом полугодии 2018 года, добавил Бёрр.

Американские спецслужбы подозревают, что Москва вмешалась в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах в 2016 году.