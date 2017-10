Скандал в Белом доме: Трамп обвинил во лжи СМИ, сообщившее, что Тиллерсон назвал его болваном

В США разгорается очередной скандал с участием американского президента и прессы. Телекомпания NBC сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом. Американский президент обвинил журналистов во лжи и потребовал извинений.

Телекомпания NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации американского президента сообщила, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.

Американские официальные лица на специально организованных пресс-конференциях данную информацию опровергают.

«Он этого не говорил», — цитирует ТАСС заявление на регулярном брифинге для журналистов начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Согласно изложенной Науэрт информации, у Тиллерсона ранее в среду состоялся телефонный разговор с Трампом, который отправился в Лас-Вегас (штат Невада) в связи с произошедшим в этом городе в минувшие выходные дни чудовищным случаем стрельбы по безоружным гражданам на фестивале музыки в стиле кантри.

Тиллерсон в этом разговоре «не приносил извинения, таковые не требовались», подчеркнула Науэрт. По ее словам, у Трампа и Тиллерсона прошла «хорошая беседа».

Как пишет ТАСС, Тиллерсон также провел специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку.

Сам Дональд Трамп заявил, что журналисты за свою ложь должны извиниться перед всей Америкой.