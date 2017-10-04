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Скандал в Белом доме: Трамп обвинил во лжи СМИ, сообщившее, что Тиллерсон назвал его болваном

04.10.2017 22:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В США разгорается очередной скандал с участием американского президента и прессы. Телекомпания NBC сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом. Американский президент обвинил журналистов во лжи и потребовал извинений.


Фото: Reuters

Телекомпания NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации американского президента сообщила, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.

Политики опровергают

Американские официальные лица на специально организованных пресс-конференциях данную информацию опровергают.

«Он этого не говорил», — цитирует ТАСС заявление на регулярном брифинге для журналистов начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Согласно изложенной Науэрт информации, у Тиллерсона ранее в среду состоялся телефонный разговор с Трампом, который отправился в Лас-Вегас (штат Невада) в связи с произошедшим в этом городе в минувшие выходные дни чудовищным случаем стрельбы по безоружным гражданам на фестивале музыки в стиле кантри.


Фото: Reuters

Тиллерсон в этом разговоре «не приносил извинения, таковые не требовались», подчеркнула Науэрт. По ее словам, у Трампа и Тиллерсона прошла «хорошая беседа».

Как пишет ТАСС, Тиллерсон также провел специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку.

Сам Дональд Трамп заявил, что журналисты за свою ложь должны извиниться перед всей Америкой.

«Материал NBC был однозначно опровергнут госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Майклом Пенсом. Это лживые новости. Им следует принести извинения Америке!» — написал он в Twitter.

Журналисты против

Между тем в телекомпании уже заявили, что извиняться не намерены.

«Вне всякого сомнения, NBC не будет выступать с извинением перед Америкой, как призывает президент», — отметила аккредитованная при Белом доме старший корреспондент NBC Хэйли Джексон. И пояснила данную позицию тем, что, выступая, Тиллерсон «прямо не ответил на ряд ключевых моментов в публикации».

Одна из авторов материала Кэрол Ли заявила об отказе снять его. «Мы стоим на своем. Мы достаточно много писали об этом. Мы говорили с дюжиной людей, чтобы подготовить материал», — отметила журналист. «Если бы президент счел нашу публикацию правдивой, а она таковой и является, то ему пришлось бы уволить Рекса Тиллерсона. Сейчас он [Трамп] не может позволить себе потерять еще одно высокопоставленное должностное лицо, это для него проблематично», — уверена Ли.

Война с прессой

Отношения с американскими СМИ у Дональда Трампа не складываются с момента его заявления о намерении баллотироваться в президенты.

На протяжении всей предвыборной кампании журналисты обвиняли его в расизме, сексизме и ксенофобии, неприемлемом для кандидата в президенты поведении. В свою очередь, Трамп неоднократно подчеркивал, как в своем аккаунте, так и в публичных выступлениях, что СМИ предвзято относятся к нему и «несправедливо» освещают его предвыборную кампанию.

После вступления в должность Трамп также неоднократно называл крупнейшие американские СМИ «лживыми» и «провалившимися». Его характеристика CNN — «You are fake news» — обошла весь мир. Американский президент также критиковал The New York Times, ABC, NBC, газету The Washington Post и называл их «врагами всего американского народа».

Эксперты вслед за Трампом называют войной отношения ряда американских масс-медиа и 45-го президента США.

 
 
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Трамп обвинил во лжи СМИ, сообщившее, что Тиллерсон назвал президента болваном.

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