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Европарламент назвал референдум в Каталонии незаконным и раскритиковал Мадрид за применение силы

05.10.2017 00:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Депутаты Европарламента в среду, 4 октября, обсудили каталонский референдум и ситуацию в Испании. Все выступавшие заявили, что голосование в Каталонии было незаконным. Депутаты также раскритиковали Мадрид за чрезмерное применение силы.


Фото: Reuters

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал обе стороны конфликта к переговорам. Председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) напомнил, что если Каталония покинет Испанию, то она покинет и ЕС, и его внутренний рынок.

Председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт призвал стороны прекратить эскалацию конфликта. В противном случае Испании грозит «фатальное разделение общества», сказал он.

Некоторые депутаты резко осудили действия испанской полиции, которая пыталась сорвать голосование в минувшее воскресенье, 1 октября. Так, по мнению представителей фракций «зеленых» и «левых», насилие со стороны полицейских только накалило обстановку среди пришедших на референдум каталонцев.

Брюссель сохраняет нейтралитет

Кризис в Испании «намного серьезнее, чем Brexit», поскольку он «угрожает духу европейской интеграции», заявил сопредседатель фракции «зеленых» в Европарламенте Филипп Ламбертс. Некоторые депутаты призвали Еврокомиссию выступить посредником в споре между Мадридом и Барселоной. Они убеждены, что ее вице-председатель Франс Тиммерманс, отвечающий за улучшение правового регулирования и межинституциональные отношения в ЕС, должен вмешаться в ситуацию, сложившуюся между правительством Испании и сепаратистским движением в Каталонии.

Требование депутатов Европарламента поддержали и некоторые каталонские политики. Однако в Евросоюзе неоднократно давали четко понять, что придерживаются нейтралитета в споре о независимости Каталонии.

«Речь идет о процессах и государственном устройстве в стране-члене ЕС, Испании, в которые Еврокомиссия не вмешивается», — неоднократно подчеркивал официальный представитель ведомства Маргаритис Схинас. По его словам, это «внутренний вопрос Испании, с которым нужно разбираться в соответствии с конституционным порядком Испании». При этом Схинас призвал обе стороны «перейти от конфронтации к диалогу», поскольку «насилие никогда не не может быть средством разрешения политического спора».

1 октября большинство каталонцев проголосовало за независимость от Испании. Этот референдум был проведен вопреки запрету Мадрида и конституционного суда Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали около 900 человек.

 
 
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Кризис в Испании "намного серьезнее, чем Brexit", поскольку он "угрожает духу европейской интеграции", заявил сопредседатель фракции "зеленых" в Европарламенте Филипп...

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