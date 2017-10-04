Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление

Подруга стрелка из Лас-Вегаса, убившего 2 октября свыше 50 человек, Мэрилу Дэнли через своего адвоката распространила заявление. «Я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней», — уверяет она.



Мэрил Дэнли. Фото: Twitter полиции

Мэрилу Дэнли, подруга Стивена Пэддока, который расстрелял 58 человек во время концерта в Лас-Вегасе, ничего не знала о его планах. Об этом говорится в ее первом публичном заявлении, сообщает телеканал CNN .



«Он никогда не говорил мне ничего, и не предпринимал каких-либо действий, о которых бы я знала, что стало бы предупреждением о том, что произойдет нечто ужасное. Мне ни в коем случае не приходило в голову, что он планирует насилие в отношении кого-либо», — сообщила Мэрилу Дэнли в заявлении, которое распространил ее адвокат.



Женщина отметила, что знала Пэддока как «доброго, заботливого, тихого человека». «Я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней», — рассказала Мэрилу.



Мэрилу добавила, что у нее вызвало подозрения лишь то, что Пэддок около двух недель назад купил ей билеты до родных Филиппин, чтобы она увидела свою семью. «Я была благодарна, но беспокоилась, что таким образом он хочет порвать со мной», — пояснила женщина.



Она покинула Филиппины во вторник вечером, 3 октября. Как сообщал Reuters, подруга стрелка сдалась ФБР, 4 октября был проведен допрос.



С 62-летней Мэрилу Дэнли стрелок проживал в купленном в 2015 году доме в Меските. Она была зарегистрирована в том же отеле, откуда он открыл стрельбу по людям. Власти США ее в соучастии в нападении не подозревают, но с помощью ее показаний надеются понять мотивы стрелка.



Стивен Пэддок открыл огонь по толпе в Лас-Вегасе 2 октября. В результате случившегося погибли 59 человек , включая самого стрелка, еще свыше 500 получили ранения. Как сообщает Reuters, в ФБР исключают версию теракта.