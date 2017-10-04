Лидер Каталонии: король Фелипе игнорирует мнение каталонцев

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону правительства в вопросе о проведенном в автономной области референдуме о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.



Фото: casareal.es

«Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, мнение которых отличается от его мнения», — заявил Пучдемон в специальном обращении.

Ранее король Испании в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии своим решением провести незаконный референдум продемонстрировало неподчинение, чтобы разрушить единство нации.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании. Он также заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна.

«Вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию», — ответил на это Пучдемон спустя 24 часа.

По мнению главы каталонского правительства, монарх занял сторону премьер-министра Мариано Рахоя и делит ответственность за проводимую правительством политику, которую Пучдемон назвал катастрофической.

Референдум о независимости, который не признают ни испанские власти, ни Евросоюз, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом королевства, прошел 1 октября .

По данным каталонских властей, в референдуме приняли участие 42% жителей автономной области, из них 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

На некоторых избирательных участках происходили столкновения между полицией и местными жителями. По данным каталонских властей, что в ходе столкновений пострадали почти 900 человек. Власти Испании сообщили о сотнях пострадавших полицейских.

Карлес Пучдемон ранее сообщил в интервью Би-би-си, что он объявит о независимости «в конце этой недели или в начале следующей».

«Нам нужен Джон Сноу»

Корреспондент Би-би-си Патрик Джексон

Это тот редкий случай нападок в адрес испанского короля Фелипе VI — символа национального единства. Он редко обращается к стране по телевидению, и Пучдемону нужно было ответить.

В одном из баров в Жироне, родном регионе лидера Каталонии, люди с уважением хлопали его речи — довольные своим лидером и его призывом к посредничеству. Потом они пошутили на тему сериала «Игра престолов».

«Нам нужен король типа Джона Сноу, который пытается удержать свои земли и быть единым со своим народом», — сказала одна из женщин со смехом.

В их представлении премьер-министр Мариано Рахой «является воплощением Короля Ночи, который желает вечной зимы для Каталонии».

«Я хочу Испанию, которой интересны все ее культуры. Почему бы не любить их всех? Мы не понимаем речь короля Фелипе», — добавила она.