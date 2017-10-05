Из больниц выписали 317 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе

Шериф Лас-Вегаса (штат Невада) Джозеф Ломбардо сообщил, что из больниц были выписаны 317 человек из числа тех, кто пострадал при стрельбе в городе. Данное заявление он сделал в среду на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN . По словам Ломбардо, выписаны были 317 из 489 пострадавших.



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Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, на протяжении многих лет вел секретную жизнь, рассказал Ломбардо. По его словам, Пэддок «на протяжении десятилетий собирал оружие», а также «вел тайную жизнь». Он не уточнил, какие именно сведения о жизни стрелка получили следователи. По словам шерифа, власти «до сих пор не знают» многого на этот счет.

Правоохранительные органы обнаружили в автомобиле Пэддока 1,6 тыс. единиц боеприпасов, а также несколько контейнеров со взрывчатым веществом весом более 20 кг.

По его словам, в «автомобиле, обнаруженном у гостиницы Mandalay Bay», из номера которой Пэддок открыл стрельбу, были найдены несколько контейнеров со взрывчатым веществом общим весом около 22 кг, а также 1,6 тыс. единиц боеприпасов".

Речь идет о взрывчатке, из которой обычно изготовляются так называемые взрывающиеся мишени для стрельбы из пневматического оружия. По словам шерифа, полиция не знает, намеревался ли Пэддок каким-либо образом использовать данное взрывчатое вещество.

В ходе пресс-конференции Ломбардо также уточнил, что видеокамеры, которые Пэддок установил в своем гостиничном номере и в коридоре, не были установлены в режим видеозаписи.

За неделю до трагедии Пэддок останавливался в другой гостинице в том же городе в то время, когда там проходил музыкальный фестиваль, сообщил Ломбардо. «Мы смогли установить, что он [Пэддок] снимал комнату в отеле в центре города в то же время, когда [в Лас-Вегасе] проходил музыкальный фестиваль», — отметил шериф. Речь идет о фестивале альтернативной музыки, проходившем 22−24 сентября.

На вопрос о том, рассчитывала ли Пэддок, по данным властей, сбежать, Ломбардо коротко ответил: «Да». Он отказался предоставить дополнительные подробности.

Следователи установили, что некий клочок желтой бумаги, запечатленный на фотографиях гостиничного номера, откуда вел стрельбу Пэддок, не являлся его предсмертной запиской. На просьбу журналиста уточнить, была ли это предсмертная записка, Ломбардо ответил: «Нет, это не была предсмертная записка. Я могу заявить это».

Визит президента США Дональда Трампа в Лас-Вегас не затруднил проведение расследования, отметил Ломбардо.

Как констатировал Ломбардо, имелись опасения, что приезд американского лидера отвлечет правоохранителей от следственных действий. «Хочу заверить всех, что никаких помех не было», — указал шериф. Он отметил, что между полицейскими обязанности были разделены.