Карлес Пучдемон: Каталония будет бороться за независимость до конца

По мнению Еврокомиссии, необходимо урегулировать проблему с Каталонией согласно конституции, не нарушая прав ее граждан. Глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявляет о намерении Каталонии до конца бороться за независимость и обвиняет короля в игнорировании желаний каталонцев.

Вице-премьер ЕК Франц Тиммерманс, выступая на Пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, отметил, что власти Каталонии действовали вне закона, проведя референдум. Представители ЕК призвали стороны скорее урегулировать противостояние в стране и начать мирные переговоры.

Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия убеждена в том, что ситуация, сложившаяся в Каталонии, является внутренним делом Испании, которую следует рассматривать в рамках испанской конституции. «Премьер-министр Испании Мариано Рахой обеспечит разрешение ситуации в духе диалога при полном соблюдении испанской конституции и основополагающих прав граждан», — сказал Тиммерманс.

Однако, по словам главы правительства автономии Карлеса Пучдемона, Каталония будет бороться за свою независимость. Он отметил, что граждане автономии глубоко разочарованы позицией монарха Фелипе VI, назвавшего референдум незаконным и призвавшего отказаться от его результатов, передает euronews.com .

Пучдемон считает, что «монарх сознательно закрывает глаза» на требования и желания миллионов жителей Каталонии, глава правительства заявил о намерении напрямую обратиться к королю.

Также он отметил, что государство не ответило каталонским властям ни на одно предложение о посредничестве.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка , объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии.