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Иракские войска взяли Хавиджу, один из последних оплотов ИГ

05.10.2017 12:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Иракское командование сообщило о проведении успешной операции по освобождению города Хавиджа, одного из последних населенных пунктов, захваченными боевиками группировки «Исламское государство».

По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков ИГ и освобождены 98 близлежащих деревень.

Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.

После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГ — полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией.

ИГ продолжает контролировать некоторые сирийские территории.

Иракская армия, полиция и военизированные структуры, участвовавшие в борьбе против ИГ, освободили центр Хавиджи и продолжают наступление, — заявил командир операции генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла.

Государственное телевидение сообщило о полном освобождении Хавиджи.

Во вторник иракские войска захватили авиационную базу в южной части города, которая использовалась в качестве учебного лагеря боевиками ИГ.

Иракская армия в последние месяцы вела непрерывное наступление на позиции «Исламского государства», в июле этого года после девятимесячной осады им удалось освободить второй по величине иракский город Мосул.

 
 
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Иракское командование сообщило о проведении успешной операции по освобождению города Хавиджа, одного из последних населенных пунктов, захваченными боевиками...

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