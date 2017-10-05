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Убийцу 58 человек в Лас-Вегасе нашел безоружный охранник отеля. Преступник выпустил в его сторону 200 пуль

05.10.2017 14:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Стивена Пэддока, застрелившего 58 человек на фестивале в Лас-Вегасе, первым обнаружил охранник отеля Mandalay Bay Хесус Кампос. Во время обхода гостиницы он понял, откуда стреляет преступник, и сообщил об этом полиции.


Фото: Reuters

Когда Кампос приблизился к номеру, где находился Пэддок, тот открыл огонь через дверь и выпустил по коридору отеля более 200 пуль. Охранник получил ранение в ногу. Оружия у Кампоса не было.

«Я всего лишь выполнял свою работу», — сказал Кампос.

«Он проявил поразительную храбрость. Он дал нашим офицерам магнитный ключ от номера [Пэддока] и продолжал проверять другие номера до тех пор, пока ему не сказали обратиться за медицинской помощью», — сообщил шериф Джозеф Ломбардо ABC.

Стивен Пэддок вечером 1 октября открыл огонь по зрителям кантри-фестиваля из своего номера на 32 этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Пэддок покончил с собой, когда спецназ приготовился к штурму его номера.

У преступника обнаружили десятки единиц оружия. В коридоре отеля он установил видеокамеры, чтобы контролировать обстановку около своего номера.

Пэддок совершил самое массовое убийство в США за всю историю таких преступлений. Его мотивы остаются неизвестными.

 
 
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Когда Кампос приблизился к номеру, где находился Пэддок, тот открыл огонь через дверь и выпустил по коридору отеля более 200 пуль. Охранник получил ранение в ногу....

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