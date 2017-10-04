Голосование по статусу Донбасса в Раде сорвано. Почему?

Президент Украины Петр Порошенко в четверг приехал в Верховную раду, чтобы убедить депутатов своей фракции поддержать внесенные им законопроекты о реинтеграции Донбасса. Однако у депутатов возникло множество вопросов к обоим документам, в зале произошла потасовка и в итоге голосование было сорвано.



Фото: president.gov.ua

Оппозиция заблокировала трибуну, после чего было принято решение перенести рассмотрение законопроектов на пятицу, 6 октября. В чем суть этих документов и чем недовольны выступающие против них депутаты?

Закон 7163

Главный законопроект, внесенный Порошенко, называется «Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей». Его Порошенко определил как неотложный.

По этому документу Украина фактически отказывается от статуса «антитеррористической операции». Россия объявляется «страной-агрессором», а территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР называются «временно оккупированными».

«Сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют оккупационные власти и общий контроль РФ», — описываются в документе территории двух самопровозглашенных республик. «Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории», — подчеркивается в преамбуле законопроекта, работа над которым началась в администрации президента Украины еще весной.

Законопроект меняет структуру управления войсками, действующими в зоне боевых действий. Для «сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях» президент Украины предлагает создать объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Внесенный на рассмотрение Верховной рады документ вызвал негативную реакцию у российской стороны: «Внесенный сегодня в Верховную раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит Минским соглашениям, ещё больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс», — заявил в среду российский представитель в минской контактной группе Борис Грызлов.

Много противников у законопроекта нашлось и среди украинских депутатов. Споры вызвала статья 7, в которой авторы документа подчеркнули приоритетность выполнения тех же самых Минских соглашений: «При осуществлении органами государственной власти Украины […] политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины […] обеспечивается приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и „Комплекса мер“ от 12 февраля 2015», — сказано в тексте законопроекта.

«Этим пунктом мы впервые вводим в украинское правовое поле минские договоренности, которые не являются источником права, поскольку не подписывались субъектами международного права и не были ратифицированы украинским парламентом, — прокомментировал законопроект депутат от Блока Петра Порошенко, журналист Мустафа Найем. — До этого минские договоренности упоминались лишь однажды, косвенно и только в рамках постановления о парламентских слушаниях».

По мнению Найема, в случае принятия закона, в правовом поле Украины будет узаконен документ, который подписывали лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Такие же вопросы к документу возникли и у комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны. В четверг он рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении, но внести в него правки, убрав упоминание о Минских соглашениях. Депутат Андрей Левус предложил заменить упоминание о соглашениях словами о резолюции Совбеза ООН, где поддерживаются минские договоренности. В итоге эта поправка была внесена в документ.

«Депутаты не хотят, чтобы где-то в законах упоминались Минские соглашения, потому что это дипломатический процесс, — сказал Русской службе Би-би-си украинский политолог Константин Батозский. — Скорее всего, в итоге этот пункт из текста вычеркнут, после чего депутаты за закон проголосуют, потому что он усиливает давление на Россию. Сложно чего-то требовать от нее в международных судах, пока в Украине Россия не признана „страной-агрессором“. Если же ее официально признают агрессором, то она никак не сможет участвовать в формировании миротворческого контингента, о введении которого на Донбасс начали в последнее время активно говорить. Нельзя допустить легитимацию российских войск на Донбассе по приднестровскому сценарию».



Фото: Reuters

Закон 7164

Второй документ, внесенный на рассмотрение депутатов администрацией Порошенко, называется «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Он предлагает еще на год продлить особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом самоуправления был принят осенью 2014 года сразу после заключения первых Минских соглашений сроком на три года. В России неоднократно подчеркивали, что если Украина откажется от этого закона, то это поставит крест на любых попытках выполнения мирных договоренностей.

«Если закон Украины об особом статусе прекратит свое действие 18 октября, то весь мирный процесс, начиная от Минских соглашений и резолюции ООН и заканчивая текущими переговорами об обмене пленных, лишается логики и смысла, — говорил, например, в интервью интернет-изданию Газета.Ru близкий к Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков. — Закон об особом статусе — не только основа политической части соглашений. Без него не имеет смысла обсуждать вопросы безопасности. Они взаимосвязаны».

В преамбуле к законопроекту сказано, что Украина обязуется создать все условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой миссии ООН.

Однако именно против этого законопроекта выступили и ряд парламентских фракций, например, «Батькивщина» и «Самопомощь», не считающие, что Донбассу нужен какой-то особый статус, и украинские националисты.

В четверг активисты «Свободы» и «Национального корпуса» вышли к стенам Верховной рады и начали жечь там дымовые шашки. «Сегодня украинские националисты собрались под стенами Верховной рады, чтобы выразить категорическое «Нет!» законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО (Особых районов Донецкой и Луганской областей), — сказано в заявлении «Национального корпуса». — Сегодня президент будет протаскивать эти законопроекты, тем самым подкладывая мину в украинском законодательстве. «Национальный корпус» сейчас стоит здесь за украинскую Конституцию и не позволит узаконить автономию «ЛДНР».



Фото: Reuters

В администрации президента Петра Порошенко необходимость принятия этого закона объясняют тем, что с ним связано продление санкций против России. Пока закон об особом статусе действует, Киев может говорить, что он со своей стороны выполняет Минские соглашения, а срывает их исполнение Россия. В четверг, впрочем, Петру Порошенко пришлось отзывать, корректировать и вносить заново законопроект 7164.

В доработанный документ внесли пункт о том, что особый статус будет продлен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины, их военной техники, а также боевиков и наемников.

«Если Россия захочет вывести свои войска, граница вернется под контроль Украины, то мы, на основании действующего закона о местных выборах, сможем провести выборы и избрать органы местного самоуправления», — объяснил поправку член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны от Блока Петра Порошенко Иван Винник.

Даже с этими изменениями провести через голосование в Раде закон «об особом статусе» администрации Петра Порошенко будет куда труднее, чем закон о признании России «страной-агрессором».

Когда Верховная рада дошла до голосования по проекту законопроекта о статусе Донбасса, депутаты блокировали трибуну, сорвав голосование.