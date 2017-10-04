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ФСБ установила подозреваемых по делу о "массовом минировании" в России

05.10.2017 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотрудники ФСБ установили личности четырех подозреваемых, которые могли стоять за анонимными звонками о массовом минировании зданий по всей России в сентябре, заявил глава спецслужбы Александр Бортников.


Подозреваемые по делу о массовых звонках о минировании зданий в 50 регионах России являются россиянами, но в настоящее время находятся за границей. Об этом заявил глава спецслужбы Александр Бортников, передает «Интерфакс».

По его словам, у подозреваемых есть пособники на территории России.

​"Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей", — сказал журналистам Бортников после совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 76 страны и четырех международных организаций.

Руководитель ФСБ отметил, что определить место нахождения преступников сложно из-за того, что они использовали в своей работе IP-технологию. «Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заключил он.

В ФСБ также подсчитали ущерб от действий лиц, которые организовали массовые анонимные звонки о минировании зданий и мест массового пребывания людей по всей стране.

«Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический — мы посчитали — на первых днях более 300 млн руб. понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил он.

С 10 по 17 сентября в российских городах прошла волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий, инфраструктурных объектов и мест массового скопления людей.

Озвучивались несколько версий, кто стоит за этими звонками. По одной из версий, источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится в Украине. Рассматривалась также причастность «Исламского государства», а также православных радикалов, которые таким образом пытались сорвать в кинотеатрах показы «Матильды».

В середине сентября источник в МВД России рассказал РБК, что за массовыми звонками о заложенных бомбах в регионах и Москве может стоять международная хакерская группировка.

«Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — добавил источник из МВД.

 
 
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Подозреваемые по делу о массовых звонках о минировании зданий в 50 регионах России являются россиянами, но находятся за границей.

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