|
ФСБ установила подозреваемых по делу о "массовом минировании" в России
05.10.2017 21:35 — Новости Мира | Tut.by
Сотрудники ФСБ установили личности четырех подозреваемых, которые могли стоять за анонимными звонками о массовом минировании зданий по всей России в сентябре, заявил глава спецслужбы Александр Бортников.
Подозреваемые по делу о массовых звонках о минировании зданий в 50 регионах России являются россиянами, но в настоящее время находятся за границей. Об этом заявил глава спецслужбы Александр Бортников, передает «Интерфакс».
По его словам, у подозреваемых есть пособники на территории России.
"Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей", — сказал журналистам Бортников после совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 76 страны и четырех международных организаций.
Руководитель ФСБ отметил, что определить место нахождения преступников сложно из-за того, что они использовали в своей работе IP-технологию. «Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заключил он.
В ФСБ также подсчитали ущерб от действий лиц, которые организовали массовые анонимные звонки о минировании зданий и мест массового пребывания людей по всей стране.
«Ущерб от нанесенных действий, в том числе экономический, существенный, и существенный моральный ущерб. Экономический — мы посчитали — на первых днях более 300 млн руб. понесли убытки те структуры, в отношении которых были ложные звонки», — отметил он.
С 10 по 17 сентября в российских городах
Озвучивались несколько версий, кто стоит за этими звонками. По одной из версий, источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится в Украине. Рассматривалась также причастность «Исламского государства», а также
В середине сентября источник в МВД России
«Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — добавил источник из МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемые по делу о массовых звонках о минировании зданий в 50 регионах России являются россиянами, но находятся за границей.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии