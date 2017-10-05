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Депутат Госдумы сообщил о гибели обоих россиян, попавших в плен к боевикам ИГ
05.10.2017 22:38 — Новости Мира | Tut.by
Боевики «Исламского государства» убили попавших к ним в плен граждан России Романа Заболотного и Григория Цуркану. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.
По его словам, их убили из-за отказа на камеру «отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ».
«Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. <…> Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами», — цитирует его Интерфакс.
Откуда Водолацкому стало известно о гибели россиян, не уточняется.
Ранее
В конце сентября террористическая организация «Исламское государство» объявила о захвате в плен в Сирии двух «российских солдат». 3 октября была
В России в Романе Заболотном узнали члена казачьей организации из Ростовской области, в Григории Цуркану — члена ветеранской организации «Боевое братство», бывшего военнослужащего ВДВ. Родственники Цуркану
Министерство обороны РФ заявило, что российских военнослужащих не захватывали в плен в Сирии. МИД РФ сообщил, что «ведет работу по установлению гражданства и возможного местонахождения» пленных.
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По его словам, их убили из-за отказа на камеру "отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ".
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