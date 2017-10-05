Депутат Госдумы сообщил о гибели обоих россиян, попавших в плен к боевикам ИГ

Боевики «Исламского государства» убили попавших к ним в плен граждан России Романа Заболотного и Григория Цуркану. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

По его словам, их убили из-за отказа на камеру «отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ».

«Самое печальное то, что на 99% Романа Заболотного уже нет в живых, как и второго пленного. <…> Они оказались верны православию и родине до конца, за что были лишены жизни этими бандитами», — цитирует его Интерфакс.

Откуда Водолацкому стало известно о гибели россиян, не уточняется.

Ранее о гибели Романа Заболотного сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на «источник из добровольческого движения». О судьбе Григория Цуркану у Котлярова данных не было.

В конце сентября террористическая организация «Исламское государство» объявила о захвате в плен в Сирии двух «российских солдат». 3 октября была опубликована видеозапись , на которой двое мужчин назвали свои имена — Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

В России в Романе Заболотном узнали члена казачьей организации из Ростовской области, в Григории Цуркану — члена ветеранской организации «Боевое братство», бывшего военнослужащего ВДВ. Родственники Цуркану сообщили , что он уехал в Сирию от частной военной компании «Вагнер».

Министерство обороны РФ заявило, что российских военнослужащих не захватывали в плен в Сирии. МИД РФ сообщил, что «ведет работу по установлению гражданства и возможного местонахождения» пленных.