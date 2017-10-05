В Берлине в связи со штормом объявлено чрезвычайное положение. Deutsche Bahn остановила движение поездов на севере и востоке страны.



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Пожарная служба в Берлине объявила режим чрезвычайного положения в связи со штормовым циклоном «Ксавьер». В течение получаса в четверг, 5 октября, пожарные получили около 50 звонков с просьбами о помощи, сообщил представитель организации, выполняющей функции службы спасения. Пожарная служба Гамбурга сообщила о 800 выездах в связи с непогодой.

Жертвы непогоды

Шторм унес жизни шести человек. Так, в В Гамбурге вырванное с корнем дерево упало на автомобиль и насмерть придавило находившуюся в нем женщину. Еще одна находившаяся в машине женщина доставлена в больницу. В городе Ной-Карштедт в земле Мекленбург — Передняя Померания погиб водитель грузовика, на который также обрушилось дерево, сообщил представитель полиции в Ростоке. Четыре человека погибли, также находясь в автомобилях, в федеральной земле Бранденбург.









Железнодорожная компания Deutsche Bahn полностью остановила движение поездов на севере Германии и в отдельных регионах на востоке страны. В частности, временно остановлено движение поездов в направлении Берлина, а также в самой столице.



Из-за шторма многие предпочли добираться домой на метро

Из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд. Пассажиров прибывших рейсов некоторое время не выпускали из самолетов из соображений безопасности.