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Конституционный суд Испании запретил заседание парламента Каталонии

06.10.2017 06:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Конституционный суд Испании запретил намеченное на 9 октября заседание парламента в Барселоне, на котором ожидается провозглашение независимости Каталонии.


Фото: Reuters

Конституционный суд Испании запретил региональному парламенту Каталонии проводить заседание, намеченное на 9 октября. При этом в четверг, 5 октября, суд поддержал иск Каталонской социалистической партии, которая выступает против отделения региона от Испании, пишет, в частности, газета El Pais.

9 октября депутаты парламента в Барселоне намерены сделать выводы из результатов референдума и принять соответствующие меры. Как ожидается, на данном заседании будет провозглашена независимость Каталонии.

Конституционный суд в Мадриде ранее также запретил проведение референдума в Каталонии. Несмотря на это решение, голосование 1 октября состоялось, в нем приняли участие около 40 процентов каталонских избирателей. При этом 90 процентов из них проголосовали за независимость региона от Испании. Голосование сопровождалось столкновениями каталонцев с полицией, пытавшейся сорвать вотум. В результате пострадали около 900 человек.

 
 
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На этом заседании ожидается провозглашение независимости.

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