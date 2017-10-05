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Конституционный суд Испании запретил заседание парламента Каталонии
06.10.2017 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Конституционный суд Испании запретил намеченное на 9 октября заседание парламента в Барселоне, на котором ожидается провозглашение независимости Каталонии.
Конституционный суд Испании запретил региональному парламенту Каталонии проводить заседание, намеченное на 9 октября. При этом в четверг, 5 октября, суд поддержал иск Каталонской социалистической партии, которая выступает против отделения региона от Испании, пишет, в частности, газета El Pais.
9 октября депутаты парламента в Барселоне намерены сделать выводы из результатов референдума и принять соответствующие меры. Как ожидается, на данном заседании будет
Конституционный суд в Мадриде ранее также запретил проведение референдума в Каталонии. Несмотря на это решение, голосование 1 октября
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На этом заседании ожидается провозглашение независимости.
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