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Трамп после совещания с военными объявил "о затишье перед бурей"
06.10.2017 07:40 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с членами американского военного командования и их супругами сделал «спонтанное» и «загадочное» заявление, передает издание
«Может быть, это затишье перед бурей», — отозвался американский лидер о состоявшемся совещании во время фотосессии. «В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники», — добавил он, не пояснив при этом, что именно подразумевал под своей иносказательной фразой. «Узнаете [что будет]», — заверил журналистов политик в ответ на уточняющий вопрос.
Какие именно темы обсуждались на этом заседании, неизвестно, замечает Politico. Однако в настоящее время Трамп, как поясняет издание, решает вопрос о том, следует ли разрывать ядерную сделку с Ираном. После встречи с американскими военными чиновниками он, как подчеркивает
Также о том, что президент США планирует объявить об аннулировании договора с Ираном ранее, 5 октября, со ссылкой на источники в Белом доме сообщала газета
Помимо этого, как добавляет
Прежде в ответ на успешное испытание КНДР водородной бомбы Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью уничтожить» Северную Корею. В Пхеньяне эти слова восприняли как «объявление войны» и заявили о своем праве сбивать американские военные самолеты, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.
Помимо этого, до встречи с военными чиновниками в Белом доме президент США, по информации CNBC News, упоминал также Афганистан и террористическую организацию «Исламское государство». От членов военного командования американский лидер, по его словам, «ожидает» более оперативного предоставления «широкого спектра военных вариантов, когда это необходимо».
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Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с членами американского военного командования и их супругами сделал "спонтанное" и "загадочное" заявление.
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