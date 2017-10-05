ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Генштабе рассказали, какое вооружение Украина ожидает получить от США

06.10.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить, все переговоры проведены, теперь решение зависит от Вашингтона. Об этом журналистам рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко, передает 112.ua.


Виктор Муженко. Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины

По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую ​​помощь от США, Муженко отметил, что некоторые трактуют, что взрывы складов в Калиновке направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружения.

Как ранее сообщалось, в проекте оборонного бюджета США на 2018 год есть упоминание о летальном оружии для Украины. Кроме того, Украина может получить 500 млн долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны и 65 млн долларов на разработку ракеты средней дальности. В июне проект оборонного бюджета был одобрен профильным комитетом сената.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы РЭБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп после совещания с военными объявил "о затишье перед бурей"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика