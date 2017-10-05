В Генштабе рассказали, какое вооружение Украина ожидает получить от США

Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить, все переговоры проведены, теперь решение зависит от Вашингтона. Об этом журналистам рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко, передает 112.ua.



Виктор Муженко. Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины

По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую ​​помощь от США, Муженко отметил, что некоторые трактуют, что взрывы складов в Калиновке направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружения.

Как ранее сообщалось, в проекте оборонного бюджета США на 2018 год есть упоминание о летальном оружии для Украины. Кроме того, Украина может получить 500 млн долларов для поддержки в сферах безопасности и обороны и 65 млн долларов на разработку ракеты средней дальности. В июне проект оборонного бюджета был одобрен профильным комитетом сената.