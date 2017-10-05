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Нефть и оружие: зачем король Саудовской Аравии приехал в Москву
06.10.2017 09:40 — Новости Мира | Tut.by
Первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда в Россию готовился несколько лет. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали важность визита: президент России Владимир Путин, открывая встречу с королем, назвал ее знаковым событием.
Вдоль дороги из аэропорта «Внуково», куда прилетал король, появились плакаты с портретом монарха и приветствием от Российско-саудовского инвестиционного фонда в адрес «хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда».
Вместе с королем в Москву прибыли около 200 чиновников и 85 руководителей крупных компаний, говорил министр энергетики России Александр Новак.
Особый акцент в прошедших переговорах был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании, рассказал по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По мнению экспертов, Россия ожидает от Саудовской Аравии масштабных инвестиций и больших контрактов, в том числе, оружейных, а Саудовская Аравия от Москвы — изменений в отношениях России с Ираном.
Сирия и Иран
Пока есть сомнения в том, что сторонам удастся прийти к какому-то соглашению по Сирии, сказал Русской службе Би-би-си заместитель правления ассоциации российских дипломатов, эксперт клуба «Валдай» Александр Аксененок.
Лавров после переговоров заявил, что Эр-Рияд позитивно оценивает российские усилия по урегулированию сирийского кризиса, а Москва поддерживает усилия саудовской стороны по объединению оппозиции в Сирии.
Однако ключевым вопросом в сирийском регулировании для Саудовской Аравии является роль Ирана. Москва и Тегеран активно взаимодействуют в сирийском вопросе, обе страны выступают гарантом перемирия декабря 2016 года. Также они координируют межсирийский диалог на переговорах в Астане.
«Иран — стратегический противник Саудовской Аравии, отношения между этими странами находятся на критической стадии. Для Саудовской Аравии недопустимы действия Ирана в Сирии, Ираке, Йемене, а также участие Ирана в катарском кризисе», — напомнил Би-би-си профессор кафедры современного востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач.
По его словам, Эр-Рияд стремится исключить Тегеран из регулирования сирийского вопроса. «Саудовская Аравия хотела бы, чтобы Иран перестал быть раздражающим фактором в отношениях с Россией. Ее беспокоят поставки российского вооружения в Иран, действия сторонников России на территории Сирии — это „Хезболла“ в первую очередь. Визит короля призван изменить российский подход к Ирану», — говорит Косач.
«Саудовцы понимают что нельзя считать Россию и Иран союзниками по Сирии — у нас разное видение того, каким будет будущее Сирии. В стратегическом плане у нас расхождения, и саудовцам это становится все более понятно», — считает Аксененок.
Москва и Эр-Рияд еще с советских времен являются оппонентами по ряду важнейших вопросов, попытки договориться предпринимались многократно, но сблизить позиции по поставкам нефти и вооружений до сих пор не удавалось, говорит эксперт по Ближнему Востоку Алексей Малашенко.
Поставки вооружений
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«Якобы будут вестись переговоры о продаже С-400, но Россия уже поставила С-300 в Иран. Выходит, Москва поставляет двум странам, которые если не соперники, то, по крайней мере, отношения между ними непростые», — скептически оценивает возможность соглашения Малашенко.
После переговоров агентство РИА Новости со ссылкой на неназванные источники Sky News Arabia сообщило, что Саудовская Аравия договорилась о приобретении у России С-400. Официально о таком контракте не сообщалось, Русская служба Би-би-си не располагает подтверждением этой информации.
Российская сторона ранее не заключала контрактов на оружейном рынке Саудовской Аравии. Вооружение королевство закупает в основном у США. После визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд Белый дом сообщал, что Саудовская Аравия купит у США вооружения на 109,7 млрд долларов.
В числе документов, подписанных после прошедших в четверг переговоров, оказались контракт между «Рособоронэкспортом» и Саудовской военно-промышленной компанией на «общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Нефтяной мир
Самые важные общие интересы России и Саудовской Аравии — нефть и нефтехимия. Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти и лидер по добыче в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Обе страны работают в рамках соглашения о снижении добычи нефти «ОПЕК плюс», заключенного между странами из Организации стран-экспортеров нефти и не входящими в картель государствами. В мае 2017 года его продлили до марта 2018 года.
Президент Владимир Путин накануне встречи с королем Саудовской Аравии сказал, что будет обсуждать с ним возможность дальнейшего продления соглашения.
Россия уже получила дивиденды от этого соглашения. Его выполнение повлекло за собой рост цен на нефть примерно на треть с начала 2016 года, в итоге российский бюджет получил дополнительно от 700 млрд до 1 трлн рублей, сказал глава российского минэнерго Александр Новак (цитата по РИА Новости).
Деньги с Ближнего Востока
Российские официальные лица заявляли о масштабных инвестициях со стороны Саудовской Аравии. Так, Саудовская Аравия готова инвестировать в российские проекты до 10 млрд долларов через суверенный фонд страны Public Investment Fund (PIF).
Сейчас этот фонд уже вложил в российскую экономику свыше 1 млрд долларов, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Деньги вложены в рамках партнерства с РФПИ в российские публичные компании в области нефтехимии, энергетики, инфраструктуры и ритейла.
Во время визита саудовского короля РФПИ планирует подписать соглашения на общую сумму более 2 млрд долларов. PIF объявил об инвестициях в проект Ростех-Сити, который строится на территории бывшего аэродрома Тушино.
Всего же на рассмотрении более совместных 25 проектов. Русская служба Би-би-си ожидает ответа от PIF.
Российские компании намерены использовать этот визит в своих целях. К примеру, «Роснефть» собирается обсудить с Saudi Aramco — крупнейшей нефтяной компанией мира — совместную торговлю нефтью на мировых рынках, сообщал ТАСС.
Новак называл нефтехимию самым перспективным направлением сотрудничества между двумя странами. Компания СИБУР, Saudi Aramco и РФПИ подпишут соглашение, в рамках которого СИБУР может получить доступ на рынок нефтехимии Саудовской Аравии.
Еще в планах создание энергетического инвестиционного фонда на 1 млрд долларов, который будет инвестировать в высокотехнологичные энергетические компании в области нефтесервиса и сопутствующих услуг.
РФПИ совместно с ближневосточными фондами, включая суверенный фонд Саудовской Аравии, намерены подписать соглашение, в рамках которого эта страна может вложить деньги в три российских инфраструктурных проекта.
Это строительство дублера Кутузовского проспекта в Москве, строительство линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге и эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 «Северный обход Одинцова».
Также будет создана российско-саудовская платформа для инвестиций в сфере высоких технологий. Речь идет не о венчурном инвестировании, а о уже развивающихся компаниях. В их числе «Яндекс», цитирует пресс-служба РФПИ своего главу Кирилла Дмитриева.
Попытки «подкупить» Россию в иранском вопросе предложениями о взаимовыгодных контрактах о миллиардных сделках были и раньше, напоминает Аксененок. «Но Россию связывает с Ираном больше чем взаимодействие по Сирии — тут и Азия, и Каспий, и ШОС, и саудовцы начинают это понимать», — говорит он.
«Все это [контракты и инвестиции] нацелено на то, чтобы воздействовать на позицию России по Ирану», — полагает Косач.
Король Сальман в делегацией пробудут в России до 7 октября.
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Российские официальные лица неоднократно подчеркивали важность визита: президент России Владимир Путин, открывая встречу с королем, назвал ее знаковым событием.
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