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Мадрид обвинил главу полиции Каталонии в мятеже

06.10.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава каталонской полиции Жозеп Ллуис Траперо предстал в пятницу перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства.


Жозеп Ллуис Траперо. Фото: Reuters

Полиция Каталонии обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости 1 октября.

В качестве подозреваемых в суд вызваны также два главных активиста движения за независимость Каталонии и еще один сотрудник каталонской полиции.

Референдум о независимости Каталонии, прошедший в воскресенье, был признан незаконным.

Слушания проходят в национальном уголовном суде в Мадриде. Дело касается столкновений испанской полиции с тысячами сторонников независимости Каталонии перед зданием регионального министерства экономики в Барселоне 20 сентября.

Испанская газета El Pais назвала выдвинутые против каталонской полиции обвинения экстраординарными в современной истории демократии в Испании и неслыханными со времен диктатуры Франко.

Статья о мятеже, которая была внесена в Уголовный кодекс Испании в 1822 году, предполагает тюремный срок до 15 лет. Мятежом считаются действия, направленные против государственных решений или национальных сил безопасности.

В августе, после теракта в Барселоне, каталонскую полицию, напротив, чествовали за быструю ликвидацию ячейки исламистов.

Правительство Каталонии заявило, что провозгласит независимость в течение нескольких дней.

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой назначил заседание кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Каталонии.

По данным организаторов референдума, явка составила 42%. Проголосовало 2,2 млн жителей региона. В заявлении организаторов говорится, что 90% голосов отдано за независимость, но официальные результаты еще не опубликованы.

Полиция пыталась помешать референдуму, который испанский конституционный суд признал незаконным. Голосование было омрачено стычками с полицией, пытавшейся изъять бюллетени и урны.

 
 
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Глава каталонской полиции Жозеп Ллуис Траперо предстал в пятницу перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства.

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