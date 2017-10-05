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Крупнейший пассажирский самолет занесло при посадке во время урагана "Ксавьер"
06.10.2017 17:55 — Новости Мира | Tut.by
Пассажирский лайнер А380 занесло при посадке в аэропорту Дюссельдорфа из-за урагана «Ксавьер». Видеозапись опубликована на YouTube-канале
В пояснении к ролику отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Emirates, он вылетел из Дубая. На кадрах видно, как судно приземляется на взлетно-посадочную полосу, после чего начинает вилять из стороны в сторону. Пилотам удалось стабилизировать лайнер.
Ураган «Ксавьер»
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Пилотам удалось стабилизировать лайнер.
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