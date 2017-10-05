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Крупнейший пассажирский самолет занесло при посадке во время урагана "Ксавьер"

06.10.2017 17:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Пассажирский лайнер А380 занесло при посадке в аэропорту Дюссельдорфа из-за урагана «Ксавьер». Видеозапись опубликована на YouTube-канале HvdH-Plane-Spotter.

В пояснении к ролику отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Emirates, он вылетел из Дубая. На кадрах видно, как судно приземляется на взлетно-посадочную полосу, после чего начинает вилять из стороны в сторону. Пилотам удалось стабилизировать лайнер.

Ураган «Ксавьер» обрушился на Европу 5 октября. Он затронул Германию, Нидерланды, Великобританию, Польшу, Швецию и Данию.

 
 
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