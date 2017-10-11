Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в Сочи

Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин

11 октября, Сочи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время двусторонних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи подарили ему щенка алабая, передает корреспонеднт БЕЛТА.

Глава Туркменистана поздравил российского лидера с прошедшим днем ангела. Он отметил, что алабай стал основным символом прошедших в стране Азиатских игр и будет для российского лидера очень верным другом.

Алабай - древняя порода среднеазиатских овчарок. В Туркменистане чистокровные среднеазиаты, наряду с лошадьми ахалтекинской породы, считаются национальным достоянием и даже запрещены к вывозу из страны.-0-