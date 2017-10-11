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Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в Сочи

11.10.2017 12:25 — Новости Мира | БелТА  
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Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в Сочи
Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин

11 октября, Сочи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время двусторонних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи подарили ему щенка алабая, передает корреспонеднт БЕЛТА.

Глава Туркменистана поздравил российского лидера с прошедшим днем ангела. Он отметил, что алабай стал основным символом прошедших в стране Азиатских игр и будет для российского лидера очень верным другом.

Алабай - древняя порода среднеазиатских овчарок. В Туркменистане чистокровные среднеазиаты, наряду с лошадьми ахалтекинской породы, считаются национальным достоянием и даже запрещены к вывозу из страны.-0-

 
 
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11 октября, Сочи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время двусторонних переговоров с Президентом России Владимиром...

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