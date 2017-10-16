Открытие ВФМС-2017: образовательная программа, лекарство от селфи и предложение руки и сердца на сцене

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия, начало образовательной программы, лекарство от селфи, а также предложение руки и сердца на сцене - в Сочи накануне открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), передает ТАСС.

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи началась в Олимпийском парке Сочи. О торжественном открытии ВФМС объявил участникам форума президент России Владимир Путин.

Масштабное шоу было подготовлено Игорем Крутым и Алексеем Сеченовым, которые ранее работали над созданием шоу для таких событий, как XXVII Всемирная летняя Универсиада и VII Зимние Азиатские олимпийские игры.

Для проведения церемонии открытия в центре ледового дворца "Большой" возвели круглую вращающуюся сцену. Вокруг сцены было установлено несколько небольших круглых платформ с экранами. На каждой платформе располагался актер, а на экраны проецировалось изображение, связанное с тематикой выступления. Шоу было разделено на шесть частей, каждая из которых была посвящена актуальным вопросам, стоящим перед человечеством: экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке.

Для каждой темы был подготовлен свой эксперт, а также певец, который исполнял песню по заявленной проблеме. Так, вопросы научных исследований поднял ученый Артем Оганов, открывший способ предсказания кристаллических структур соединений. За музыкальный компонент эпизода отвечал певец Дима Билан.

Для того чтобы шоу получилось интерактивным, для зрителей был подготовлен комплект реквизита, куда вошли светящиеся браслеты, маски для селфи и листы бумаги для изготовления самолетиков, которые нужно было использовать по команде волонтеров.

Сюрпризом для зрителей стало появление молодого человека, который в третий раз решил сделать предложение своей девушке по имени Кристина. Избранница вышла на сцену и ответила согласием.

Делегация Беларуси прибыла на всемирный фестиваль в Сочи 14 октября. Белорусская делегация на фестивале - одна из самых представительных. В ее состав вошли 300 человек. Это молодые люди из всех регионов страны и Минска, члены крупнейших молодежных организаций.

ВФМС-2017, который пройдет по 22 октября, обещает стать крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия. Планируется, что участие в нем примут более 20 тыс. человек из многих стран мира. Символом фестиваля выбрана разноцветная ромашка, говорящая о преемственности традиций, связи поколений, мире и единстве всего мирового сообщества. Главным элементом стали цветные пиксели как знак общности молодежи всего мира в информационную эпоху. Фестиваль призван консолидировать молодежь, способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия.-0-

Фото Оксаны Манчук