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Каталония: арестованы два лидера сепаратизма за призывы к мятежу
17.10.2017 13:10 — Новости Мира | БДГ
Арестованы лидеры движения за независимость Каталонии.
Руководители крупнейших негосударственных каталонских организаций попали в мадридскую тюрьму.
Об этом сообщает барселонское издание «Вангуардия».
За решеткой оказались глава Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес и глава движения «Омниал Култрал» Жорди Куисарт.
Общественных деятелей обвиняют в подстрекательстве граждан к выступлениям против испанской полиции во время сентябрьского протеста.
Как уверяют испанские правоохранители, оба политика вели активную подготовку к мятежу, который должен был привести к выходу Каталонии из состава Испании.
До суда арестованные будут находиться за решеткой, выйти под залог им запрещено судом.
Если виновность политиков будет признана, то им грозит до 15 лет тюрьмы.
Под следствие попал и глава каталонской полиции, который приказал не закрывать избирательные участки во время референдума о независимости. У него забрали паспорт и обязали отмечаться в суде.
Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон жестко раскритиковал аресты и написал в твиттере, что «идеи нельзя посадить за решетку, а действия властей Испании лишь усиливают у людей жажду свободы».
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии
3 октября в Каталонии прошла массовая
4 октября король Испании Фелипе VI
Карлес Пучдемон Мадрид
Однако глава правительства в этот день
Фото РИА новости
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Арестованы лидеры движения за независимость Каталонии. Руководители крупнейших негосударственных каталонских организаций попали в мадридскую тюрьму. Об этом...
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