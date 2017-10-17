Каталония: арестованы два лидера сепаратизма за призывы к мятежу

Арестованы лидеры движения за независимость Каталонии.

Руководители крупнейших негосударственных каталонских организаций попали в мадридскую тюрьму.

Об этом сообщает барселонское издание «Вангуардия».

За решеткой оказались глава Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес и глава движения «Омниал Култрал» Жорди Куисарт.

Общественных деятелей обвиняют в подстрекательстве граждан к выступлениям против испанской полиции во время сентябрьского протеста.

Как уверяют испанские правоохранители, оба политика вели активную подготовку к мятежу, который должен был привести к выходу Каталонии из состава Испании.

До суда арестованные будут находиться за решеткой, выйти под залог им запрещено судом.

Если виновность политиков будет признана, то им грозит до 15 лет тюрьмы.

Под следствие попал и глава каталонской полиции, который приказал не закрывать избирательные участки во время референдума о независимости. У него забрали паспорт и обязали отмечаться в суде.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон жестко раскритиковал аресты и написал в твиттере, что «идеи нельзя посадить за решетку, а действия властей Испании лишь усиливают у людей жажду свободы».

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Мадрид не признал референдум. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка , объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии.

4 октября король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

Карлес Пучдемон Мадрид дал время до 16 октября дать четкий ответ на этот вопрос.

Однако глава правительства в этот день не дал конкретного ответа, провозглашена ли независимость Каталонии.

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