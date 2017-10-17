Массовая акция протеста проходит в центре Киева

Около 4,5 тысяч человек принимают участие в акции возле Верховной рады Украины, они требуют изменения избирательного законодательства, отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

Об этом сообщает РИА Новости Украина , ссылаясь на главу Нацполиции Украины Андрея Крищенко.

Организаторами массовой акции протеста выступили политические партии, действующие в Украине, в том числе и несколько партий экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили – «Движение новых сил», «Гражданская позиция» и прочие.

Представители партий «Батькивщина», «Общественная позиция» и многих других вышли к Раде с флагами, а акция началась со звуков национального гимна. Организаторы митинга называют его «всеукраинской» акцией, «третьим Майданом», однако, как сообщает глава управления Нацполиции Украины Андрей Крищенко, никаких столкновений и нарушений н наблюдается.

В Киеве пока спокойно, центральные улицы перекрыты, правительственный квартал оцеплен щитами, здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции.

Фото: РИА Новости Украина