«Михомайдан»: возле Верховной рады власти усилили меры безопасности

Украинские власти усилили меры безопасности возле Верховной рады

Полицией было частично перекрыто движение в центре Киева, где около Верховной рады митингующие разбили палаточный лагерь.

Об этом передает РИА Новости Украина .

Сообщается о нахождении в лагере более чем 200 участников митинга. По информации корреспондентов агентства, обстановка в центре спокойная.

Напомним, возле Верховной рады Украины 17 октября началась акция протеста , ее участники требуют изменения избирательного законодательства, отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда.

Одним из организаторов митинга стал экс-президент Грузии и экс-мэр Одесской области Михаил Саакашвили, поэтому акцию украины называют «Михомайданом».

Митингующие разбили палаточный городок, заявляя, что останутся возле здания парламента, пока их требования не будут выполнены.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий пообещал, что требования митингующих рассмотрят 19 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следят за митингом в Киеве, и оценил ситуацию как «далекую от стабильной».