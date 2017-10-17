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Каталония: суд объявил референдум незаконным
18.10.2017 15:37 — Новости Мира | БДГ
Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным.
Судебное заседание Конституционного суда Испании состоялось 17 октября. По мнению судей, референдум прошел по правилам «Закона о референдуме о самоопределении», который был принят сентября.
Однако в суде заявили, что документ противоречит испанской конституции и поэтому не имеет законной силы.
Ранее закон о референдуме был отменен из-за иска, поданного на него мадридским правительством. Теперь в суде утверждают, что вышеупомянутый закон о референдуме нарушает принцип национального суверенитета и «неразрывного единства испанской нации».
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии
3 октября в Каталонии прошла массовая
4 октября король Испании Фелипе VI
Карлесу Пучдемону Мадрид
Однако глава правительства в этот день
17 октября были
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Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным.
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