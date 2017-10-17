Каталония: суд объявил референдум незаконным

Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным.

Судебное заседание Конституционного суда Испании состоялось 17 октября. По мнению судей, референдум прошел по правилам «Закона о референдуме о самоопределении», который был принят сентября.

Однако в суде заявили, что документ противоречит испанской конституции и поэтому не имеет законной силы.

Ранее закон о референдуме был отменен из-за иска, поданного на него мадридским правительством. Теперь в суде утверждают, что вышеупомянутый закон о референдуме нарушает принцип национального суверенитета и «неразрывного единства испанской нации».

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Мадрид не признал референдум. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка , объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии.

4 октября король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

Карлесу Пучдемону Мадрид дал время до 16 октября дать четкий ответ на этот вопрос.

Однако глава правительства в этот день не дал конкретного ответа, провозглашена ли независимость Каталонии.