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Жуткое ТДП в Харькове: девушка на Lexus въехала в толпу людей
19.10.2017 08:17 — Новости Мира | БДГ
Внедорожник Lexus въехал в толпу людей вечером 18 октября в Харькове, 5 человек погибли, 6 получили телесные травмы.
Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на
Lexus RX 350 двигался по ул.Сумской в направлении театра, а с Бурсацкого спуска поднимался Volkswagen Touareg. Автомобили столкнулись, и «Лексус» отбросило на тротуар в толпу людей, в результате 5 человек погибло, 6 получили ранения. Женщину-водителя «Лексуса» задержали. Две девушки находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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Внедорожник Lexus въехал в толпу людей вечером 18 октября в Харькове, 5 человек погибли, 6 получили телесные травмы.
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