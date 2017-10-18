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Жуткое ТДП в Харькове: девушка на Lexus въехала в толпу людей

19.10.2017 08:17 — Новости Мира | БДГ  
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Внедорожник Lexus въехал в толпу людей вечером 18 октября в Харькове, 5 человек погибли, 6 получили телесные травмы.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Lexus RX 350 двигался по ул.Сумской в направлении театра, а с Бурсацкого спуска поднимался Volkswagen Touareg. Автомобили столкнулись, и «Лексус» отбросило на тротуар в толпу людей, в результате 5 человек погибло, 6 получили ранения. Женщину-водителя «Лексуса» задержали. Две девушки находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Внедорожник Lexus въехал в толпу людей вечером 18 октября в Харькове, 5 человек погибли, 6 получили телесные травмы.

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