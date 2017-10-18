Ксения Собчак идет на президентские выборы «Против всех»

Светская львица и известная журналистка Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России, которые состоятся в марте.

Она считает себя лучшим кандидатом на эту роль.

В частности, во внешней политике она считает целесообразно дружить с европейскими демократическими и процветающими государствами.

В программе Собчак предлагает приватизировать все крупные госкорпорации; провести реформы в налоговом и регуляторном законодательстве; прекратить бюджетное финансирование религиозных институций; отменить законы, которые ограничивают права людей по полу и сексуальной ориентации; отменить законы, которые запрещают усыновление российских граждан иностранными гражданами.

Собчак обратилась к демократическим силам с призывом помочь ей собрать подписи для выдвижения.

«Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — отметила она в письме в газету «Ведомости» .

«Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!» — добавила Собчак.