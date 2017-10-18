ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ксения Собчак идет на президентские выборы «Против всех»

19.10.2017 09:37 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Светская львица и известная журналистка Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России, которые состоятся в марте.

Она считает себя лучшим кандидатом на эту роль.

В частности, во внешней политике она считает целесообразно дружить с европейскими демократическими и процветающими государствами.

В программе Собчак предлагает приватизировать все крупные госкорпорации; провести реформы в налоговом и регуляторном законодательстве; прекратить бюджетное финансирование религиозных институций; отменить законы, которые ограничивают права людей по полу и сексуальной ориентации; отменить законы, которые запрещают усыновление российских граждан иностранными гражданами.

Собчак обратилась к демократическим силам с призывом помочь ей собрать подписи для выдвижения.

«Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — отметила она в письме в газету «Ведомости».

«Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!» — добавила Собчак.

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светская львица и известная журналистка Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России, которые состоятся в марте. Она считает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Как экс-президент США Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика