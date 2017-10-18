|
Ксения Собчак идет на президентские выборы «Против всех»
19.10.2017 09:37 — Новости Мира | БДГ
Светская львица и известная журналистка Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России, которые состоятся в марте.
Она считает себя лучшим кандидатом на роль «Против всех».
В частности, во внешней политике она считает целесообразно дружить с европейскими демократическими и процветающими государствами.
В программе Собчак предлагает приватизировать все крупные госкорпорации; провести реформы в налоговом и регуляторном законодательстве; прекратить бюджетное финансирование религиозных институций; отменить законы, которые ограничивают права людей по полу и сексуальной ориентации; отменить законы, которые запрещают усыновление российских граждан иностранными гражданами.
Собчак обратилась к демократическим силам с призывом помочь ей собрать подписи для выдвижения.
«Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — отметила она в письме в газету
«Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат недопущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!» — добавила Собчак.
В то же время лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила, что Ксения Собчак «пока не может быть самостоятельным политиком», так как для регистрации кандидата, по российскому законодательству, необходимо собрать 300 тысяч подписей, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светская львица и известная журналистка Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России, которые состоятся в марте. Она считает...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии