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Мадрид готов отменить автономию Каталонии, Пучдемон - объявить независимость

19.10.2017 13:14 — Новости Мира | БДГ  
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Мадрид заявляет о готовности 21 октября применить 155-ю статью Конституции, приостанавливающую автономный статус Каталонии. В ответ глава каталонского правительства Карлес Пучдемон готов провозгласить независимость согласно референдуму, прошедшему 1 октября.

Отметим, что 155-я статья Конституции предполагает наделение мадридского правительства правами на прямое правление «в чрезвычайных обстоятельствах» в целях «восстановления законности правления» в каталонском регионе.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Мадрид не признал референдум. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка, объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии. 4 октября король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

Карлесу Пучдемону Мадрид дал время до 16 октября дать четкий ответ на этот вопрос.

Однако глава правительства в этот день не дал конкретного ответа, провозглашена ли независимость Каталонии.

17 октября были арестованы два лидера движения за независимость Каталони, а на следующий день Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным.

 
 
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Мадрид заявляет о готовности 21 октября применить 155-ю статью Конституции, приостанавливающую автономный статус Каталонии. В ответ глава каталонского...

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