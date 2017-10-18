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Мадрид готов отменить автономию Каталонии, Пучдемон - объявить независимость
19.10.2017 13:14 — Новости Мира | БДГ
Мадрид заявляет о готовности 21 октября применить 155-ю статью Конституции, приостанавливающую автономный статус Каталонии. В ответ глава каталонского правительства Карлес Пучдемон готов провозгласить независимость согласно референдуму, прошедшему 1 октября.
Отметим, что 155-я статья Конституции предполагает наделение мадридского правительства правами на прямое правление «в чрезвычайных обстоятельствах» в целях «восстановления законности правления» в каталонском регионе.
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии
3 октября в Каталонии прошла массовая
Карлесу Пучдемону Мадрид
Однако глава правительства в этот день
17 октября были
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Мадрид заявляет о готовности 21 октября применить 155-ю статью Конституции, приостанавливающую автономный статус Каталонии. В ответ глава каталонского...
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