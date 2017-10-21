Мадрид распускает правительство Каталонии, ее граждане протестуют

Испанские власти заявили о решении применить 155-ю статью Конституции и распустить правительство Каталонии.

21 октября состоялось экстренное совещание, на котором было одобрено применение вышеуказанной статьи Конституции, позволяющей приостановить автономию Каталонии при нарушении законодательства.

Такое решение подразумевает роспуск каталонского правительства и переизбрание парламента в течение полугода.

По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, Мадрид был вынужден пойти на такие шаги, теперь применение 155-й статьи должно быть утверждено испанским сенатом, рассмотрение вопроса назначено на 27 октября. Рахой надеется, что каталонский кризис будет урегулирован.

Выступление премьер-министра вызвало широкий резонанс среди каталонцев, они вышли на балконы и начали стучать ложками по кастрюлям и сковородкам. Мэр Барселоны Ада Колау назвала решение испанский властей атакой на права и свободы жителей Каталонии.

На улицы с протестом вышли более 450 тысяч граждан.

Глава автономии Карлес Пучдемон в телеобращении назвал действия Мадрида атакой на демократию, и что парламент Каталонии не может смириться с решением испанского правительства.

«То, что делают с Каталонией – это нападки на демократию. Изображать преступниками тех, кто думает иначе – недемократично», – заявил Пучдемон. В этой ситуации, отметил он, опасности подвергается вся Европа, и ЕС не должен относиться к данному факту равнодушно.

Отметим, что ранее председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Европа не может согласиться с независимостью Каталонии, и назвал каталонский кризис внутренним делом пиренейского королевства.

Напомним, о готовности применить 155-ю статью Конституции власти Мадрида объявили 19 октября.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Мадрид не признал референдум. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка , объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии. 4 октября король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

Карлесу Пучдемону Мадрид дал время до 16 октября дать четкий ответ на этот вопрос.

Однако глава правительства в этот день не дал конкретного ответа, провозглашена ли независимость Каталонии.