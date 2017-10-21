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Мадрид распускает правительство Каталонии, ее граждане протестуют
22.10.2017 08:56 — Новости Мира | БДГ
Испанские власти заявили о решении применить 155-ю статью Конституции и распустить правительство Каталонии.
21 октября состоялось экстренное совещание, на котором было одобрено применение вышеуказанной статьи Конституции, позволяющей приостановить автономию Каталонии при нарушении законодательства.
Такое решение подразумевает роспуск каталонского правительства и переизбрание парламента в течение полугода.
По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, Мадрид был вынужден пойти на такие шаги, теперь применение 155-й статьи должно быть утверждено испанским сенатом, рассмотрение вопроса назначено на 27 октября. Рахой надеется, что каталонский кризис будет урегулирован.
Выступление премьер-министра вызвало широкий резонанс среди каталонцев, они вышли на балконы и начали стучать ложками по кастрюлям и сковородкам. Мэр Барселоны Ада Колау назвала решение испанский властей атакой на права и свободы жителей Каталонии.
На улицы с протестом вышли более 450 тысяч граждан.
Глава автономии Карлес Пучдемон в телеобращении назвал действия Мадрида атакой на демократию, и что парламент Каталонии не может смириться с решением испанского правительства.
«То, что делают с Каталонией – это нападки на демократию. Изображать преступниками тех, кто думает иначе – недемократично», – заявил Пучдемон. В этой ситуации, отметил он, опасности подвергается вся Европа, и ЕС не должен относиться к данному факту равнодушно.
Отметим, что ранее председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Европа не может согласиться с независимостью Каталонии, и назвал каталонский кризис внутренним делом пиренейского королевства.
Напомним, о готовности применить 155-ю статью Конституции власти Мадрида
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии
3 октября в Каталонии прошла массовая
Карлесу Пучдемону Мадрид
Однако глава правительства в этот день
17 октября были
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Испанские власти заявили о решении применить 155-ю статью Конституции и распустить правительство Каталонии.
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