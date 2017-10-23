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Ученые предупредили о сильных магнитных бурях с 24 по 26 октября

23.10.2017 18:02 — Новости Мира | БелТА  
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Ученые предупредили о сильных магнитных бурях с 24 по 26 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые предупреждают, что на Землю снова надвигаются сильные магнитные бури. Как сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, магнитные бури ожидаются с 24 по 26 октября.

Эксперты зафиксировали два плотных потока солнечного ветра, из-за которых обычно возникают магнитные бури. Первый поток достиг Земли с 11 по 15 октября, вызвав почти пятидневные магнитные бури. Второй, как ожидается, достигнет нашей планеты 24 октября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые предупреждают, что на Землю снова надвигаются сильные магнитные бури. Как сообщается на сайте Национального управления...

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