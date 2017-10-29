Не менее шести жертв и разрушения: по Европе пронесся ураган «Герварт»

Ураган «Герварт» стал причиной не менее шести жертв, наводнения, прекращению железнодорожного сообщения и движения по автотрассам в Чехии, Польше и Германии.

Причиной смертей во время урагана в трех странах Европейского союза стали упавшие деревья (погибли мужчина и женщина в Чехии и еще один человек в Польше), ДТП, еще двое стали жертвами шторма в Германии.

Во время разгула стихии ветер с корнем вырывал деревья. Наиболее сильные порывы ветра зафиксированы на севере Чехии – 50 м/с, передает ОНТ.

В результате в Чехии десятки поездов были отменены, на севере страны уровень воды в реках поднялся до крайне опасной отметки. Сотни тысяч домов в Польше и Чехии остались без электричества, сообщает DW .

От разгула стихии в Германии пострадали не менее пяти человек. В стране было приостановлено движение поездов, многочисленные дороги перекрыты из-за поваленных деревьев, в Берлине объявили чрезвычайное положение, из-за сильного ветра во Франкфурте самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в Штутгарте.