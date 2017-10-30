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Названа причина гибели 14-летней российской модели в Шанхае

30.10.2017 13:27 — Новости Мира | БелТА  
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские медики рассказали, что 14-летняя российская модель, которая работала в Шанхае, умерла от множественной дисфункции внутренних органов. Об этом пишет Global Times.

Согласно медицинскому заключению, модель страдала септикопиемией - отравлением крови. Как сообщает ТАСС, в генконсульстве РФ в Шанхае также подтвердили, что причиной смерти модели стала полиорганная недостаточность.

Между тем мать погибшей в Китае 14-летней модели из Перми сообщила, что намерена обратиться за помощью в Минсоцразвития Пермского края. "Обязательно обратимся за помощью, пока заняты подготовкой к поездке. Виза и паспорт уже готовы", - сказала ТАСС мать девушки Оксана Дзюба.

В свою очередь директор модельного агентства ESEE Model Management Чжэн Йи подчеркнул, что гибель девушки никак не связана с работой во время "Шанхайской недели моды". Таким образом он опроверг сообщения ряда СМИ, что гибель девушки наступила из-за переутомления после 13-часовой работы во время модного показа.

14-летняя модель из российской Перми приехала в Китай для участия в показе модной коллекции. В день, когда проходило дефиле, девушка почувствовала себя плохо, ее отвезли в одну из больниц Шанхая. Через два дня после госпитализации она скончалась.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские медики рассказали, что 14-летняя российская модель, которая работала в Шанхае, умерла от множественной дисфункции...

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