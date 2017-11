Теракт в Нью-Йорке: водитель пикапа сбил насмерть восемь человек

Фото из социальных сетей

В результате наезда арендованного пикапа на группу велосипедистов и пешеходов в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк) вблизи мемориала в память жертв теракта 11 сентября 2001 года на Уэст-Стрит погибли по меньшей мере восемь человек и свыше 15 получили ранения разной степени тяжести. Шесть человек погибли на месте, а еще двое скончались в больнице.

Автомобиль с нападавшим врезался в проезжавший школьный автобус и остановился. В результате ранения получили двое детей и двое совершеннолетних, находившихся в салоне. Из пикапа вышел мужчина, который с криками начал размахивать страйкбольным пистолетом.

Прибывшие полицейские ранили нападавшего в живот и арестовали его. Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка, заявил, что характер его действий позволяет предположить, что наезд был спланированным и является террористической атакой. Соответственно, деяние будет расследовано как теракт. Другие версии, включая нестабильное психическое состояние задержанного, также рассматриваются.

Личность нападавшего установлена, однако полиция пока не разглашает его имя и фамилию. Ему 29 лет, он проживает в Тампе, штат Флорида и при себе имел муляжи огнестрельного оружия. Пока не установлена его причастность к каким-либо радикальным группировкам и нет доказательств того, что он действовал в составе группы. К расследованию дела подключилось ФБР. Меры безопасности усилены во всех местах массового скопления людей.

Предполагаемый нападавший попал на видеозапись.

Eyewitness to NYC truck attack says alleged suspect “sprinted toward the group of kids” after crashing onto bike path and hitting school bus pic.twitter.com/Sbqt4h7OYS

Угрозы для горожан нет, подчеркнул мэр Нью-Йорка. О произошедшем проинформированы первые лица государства.

Ранее очевидцы сообщали о наезде на велосипедистов и стрельбе в Манхэттене .