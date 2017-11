Жертвами теракта на Манхэттене стали 8 человек, 12 пострадали

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек стали жертвами теракта 31 октября в Нью-Йорке, более 12 получили ранения, сообщают информационные агентства.

Власти назвали произошедшее террористическим актом. Наезд на людей совершил злоумышленник, который действовал намеренно. По версии правоохранителей, атаку совершил одиночка. СМИ назвали его имя - это уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида. Власти официально личность подозреваемого не раскрывают.

Террорист на арендованном грузовике-пикапе на высокой скорости проехал несколько кварталов по выделенной для велосипедистов полосе и давил всех, кто попадался ему на пути. Злоумышленник врезался в школьный автобус, после чего машина остановилась. Когда мужчина вышел из водительской кабины с оружием в руках, полиция открыла по нему огонь. С ранением в живот он был доставлен в больницу.

Оружие, которое было у террориста, оказалось винтовкой для игры в пейнтбол. По данным телекомпании CNN, преступник кричал "Аллах акбар". Позже стало известно, что у нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки "Исламское государство".

Eyewitness to NYC truck attack says alleged suspect “sprinted toward the group of kids” after crashing onto bike path and hitting school bus pic.twitter.com/Sbqt4h7OYS

Сообщается, что среди погибших - подданный Бельгии, а также граждане Аргентины.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции назвал происшествие трусливым актом террора, направленным против невинных людей, которые не подозревали, что им угрожает.

Совершенное нападение стало самым крупным по числу жертв террористическим актом в Нью-Йорке со времен атак на башни-близнецы Всемирного торгового центра 16 лет назад.-0-