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Белорусские туристы могут остаться без турецкого all inclusive

01.11.2017 12:12 — Новости Мира | БДГ  
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Турецкие предприниматели предложили отменить систему "все включено" (all inclusive), так как она мешает получать полноценную выгоду от туризма.

Как сообщает Sozcu со ссылкой на главу Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокена, такой шаг поможет иностранным туристам лучше ознакомиться со страной и принесет пользу ее экономике.

По его мнению, при ликвидации системы "все включено" туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам, что оживит ремесленный сектор и поспособствует «глобальным национальным целям».

Система "все включено" получила широкое распространение на курортах Турции с 1990-х годов. К 2023 году Турция рассчитывает войти в пятерку лучших в мире направлений для туристов.

Напомним, что 23 сентября в Турции в городе Турунч недалеко от крупного курорта Мармарис в результате драки с официантом и ранения ножом скончался гражданин Беларуси.

28-летний житель Бреста умер после нескольких ударов ножом, нанесенных 17-летним служащим отеля.

 
Теги: Брест
 
 
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Турецкие предприниматели предложили отменить систему "все включено" (all inclusive), так как она мешает получать полноценную выгоду от туризма.

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