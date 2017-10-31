Белорусские туристы могут остаться без турецкого all inclusive

Турецкие предприниматели предложили отменить систему "все включено" (all inclusive), так как она мешает получать полноценную выгоду от туризма.

Как сообщает Sozcu со ссылкой на главу Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокена, такой шаг поможет иностранным туристам лучше ознакомиться со страной и принесет пользу ее экономике.

По его мнению, при ликвидации системы "все включено" туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам, что оживит ремесленный сектор и поспособствует «глобальным национальным целям».

Система "все включено" получила широкое распространение на курортах Турции с 1990-х годов. К 2023 году Турция рассчитывает войти в пятерку лучших в мире направлений для туристов.

Напомним, что 23 сентября в Турции в городе Турунч недалеко от крупного курорта Мармарис в результате драки с официантом и ранения ножом скончался гражданин Беларуси.

28-летний житель Бреста умер после нескольких ударов ножом, нанесенных 17-летним служащим отеля.