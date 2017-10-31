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Теракт в Нью-Йорке: Узбекистан проверяет информацию о главном подозреваемом
01.11.2017 12:15 — Новости Мира | БДГ
Жертвами террористического акта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще более десяти получили ранения. В совершении теракта подозревают уроженца Узбекистана.
Грузовик 31 октября выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена, сбивая велосипедистов. Остановил машину школьный автобус, в который она врезалась. Злоумышленника обезвредили полицейские, сейчас он в больнице.
По данным американских СМИ, подозреваемый в совершении теракта - 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, он с 2010 года живет в городе Патерсон (в штате Нью-Джерси).
По неофициальным данным, в машине нашли записку о причастности Саипова к террористической организации «Исламское государство»,
Власти квалифицировали произошедшее как теракт.
Министерство иностранных дел Узбекистана проверяет информацию о задержанном. «К настоящему моменту точной информации ещё нет», - цитирует представителя МИД
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Жертвами террористического акта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще более десяти получили ранения. В совершении теракта подозревают уроженца Узбекистана.
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