Теракт в Нью-Йорке: Узбекистан проверяет информацию о главном подозреваемом

Жертвами террористического акта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще более десяти получили ранения. В совершении теракта подозревают уроженца Узбекистана.

Грузовик 31 октября выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена, сбивая велосипедистов. Остановил машину школьный автобус, в который она врезалась. Злоумышленника обезвредили полицейские, сейчас он в больнице.

По данным американских СМИ, подозреваемый в совершении теракта - 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, он с 2010 года живет в городе Патерсон (в штате Нью-Джерси).

По неофициальным данным, в машине нашли записку о причастности Саипова к террористической организации «Исламское государство», передает «Спутник».

Власти квалифицировали произошедшее как теракт.