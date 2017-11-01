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Умер актер Сергей Кудрявцев из сериала "Улицы разбитых фонарей"

01.11.2017 23:46 — Новости Мира | БелТА  
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Умер актер Сергей Кудрявцев из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Сергей Кудрявцев

Российский актер Сергей Кудрявцев, известный по ролям в телесериалах "Конвой PQ-17", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны", скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Информацию об этом подтвердили СМИ в Театре Ленсовета.

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой актер боролся до последнего времени. Более точные обстоятельства озвучат после вскрытия. Попрощаться с актером можно 3 ноября в 12 часов в здании Театра Ленсовета.

Сергей Владимирович Кудрявцев родился в Силламяэ (Эстонская ССР) 21 сентября 1961 года. В 1983 г. окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Затем работал в нескольких театрах, пока в 2005 не перешел в Театр Ленсовета.

 
 
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Российский актер Сергей Кудрявцев, известный по ролям в телесериалах "Конвой PQ-17", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны", скончался в...

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