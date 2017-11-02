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Суд выдал международный ордер на арест Пучдемона

03.11.2017 03:31 — Новости Мира | БДГ  
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Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства. Они все не явились для дачи показаний.

Кроме того, суд решил заключить под стражу еще восьмерых отстраненных от должностей членов каталонского правительства. Они давали показания в Мадриде, но на ситуацию это не повлияло.

Избежать ареста удалось только Санти Виле, который добровольно ушел в отставку с поста советника по делам предпринимательства и науки до провозглашения независимости Каталонии. Суд разрешил ему оставаться на свободе под залог в 50 тыс. евро, передает БелТА.

Экс-членам правительства Каталонии предъявлены обвинения в бунте, мятеже и растрате.

Движение «Национальная ассамблея Каталонии» уже призвало жителей выйти на улицы в знак протеста против решения суда, сообщает Би-би-си.

Пучдемон сейчас находится в Бельгии. По его словам, он не собирается просить там политическое убежище, но будет оспаривать решение об экстрадиции в случае, если оно будет принято. На пресс-конференции он подчеркнул, что по-прежнему считает себя законно избранным лидером Каталонии.

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Мадрид не признал референдум. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка, объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии. 4 октября король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

17 октября были арестованы два лидера движения за независимость Каталони, а на следующий день Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным. 21 октября Мадрид принял решение распустить правительство Каталонии, это вызвало протесты в автономии.

 
 
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Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов...

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