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Суд выдал международный ордер на арест Пучдемона
03.11.2017 03:31 — Новости Мира | БДГ
Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства. Они все не явились для дачи показаний.
Кроме того, суд решил заключить под стражу еще восьмерых отстраненных от должностей членов каталонского правительства. Они давали показания в Мадриде, но на ситуацию это не повлияло.
Избежать ареста удалось только Санти Виле, который добровольно ушел в отставку с поста советника по делам предпринимательства и науки до провозглашения независимости Каталонии. Суд разрешил ему оставаться на свободе под залог в 50 тыс. евро,
Экс-членам правительства Каталонии предъявлены обвинения в бунте, мятеже и растрате.
Движение «Национальная ассамблея Каталонии» уже призвало жителей выйти на улицы в знак протеста против решения суда, сообщает
Пучдемон сейчас находится в Бельгии. По его словам, он не собирается просить там политическое убежище, но будет оспаривать решение об экстрадиции в случае, если оно будет принято. На пресс-конференции он подчеркнул, что по-прежнему считает себя законно избранным лидером Каталонии.
Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии
3 октября в Каталонии прошла массовая
17 октября были
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Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов...
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