Сильный взрыв прогремел в ночном клубе шведского города Мальме

Фото Twitter

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из ночных клубов шведского города Мальме минувшей ночью прогремел мощный взрыв, сообщают информагентства.

Очевидцы происшествия, проживающие неподалеку, рассказали журналистам, что хлопок был очень сильным, казалось, что взорвалось под самыми окнами домов. Местные жители также сообщили, что незадолго до взрыва видели у клуба неизвестного на мопеде, не исключено, что этот человек причастен к инциденту.

BREAKING: Nightclub entrance blown up in Malmö in yet another bombing in Sweden.



This is 12th bomb in just 24 days. https://t.co/eQTWzqIzAL pic.twitter.com/4ABRabgMpJ

Представители полиции сообщили, что пока не знают, что конкретно взорвалось, но зданию нанесен значительный ущерб, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.-0-