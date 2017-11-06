В Австралии автомобиль въехал в здание школы: двое детей погибли

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиднее (Австралия) автомобиль въехал в здание школы, в результате двое детей погибли, сообщают информагентства.

Инцидент произошел утром 7 ноября. За рулем автомобиля была 52-летняя женщина. В классе на момент происшествия находились 24 ребенка. Пять детей доставили в больницы, двое впоследствии скончались. Остальных школьников медики осмотрели на месте. Виновница происшествия не пострадала.

Правоохранительные органы не считают, что наезд был намеренным. Женщине предъявлено обвинение в неосторожном вождении. Полиция проводит расследование.-0-