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В Австралии автомобиль въехал в здание школы: двое детей погибли
07.11.2017 12:37 — Новости Мира | БелТА
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиднее (Австралия) автомобиль въехал в здание школы, в результате двое детей погибли, сообщают информагентства.
Инцидент произошел утром 7 ноября. За рулем автомобиля была 52-летняя женщина. В классе на момент происшествия находились 24 ребенка. Пять детей доставили в больницы, двое впоследствии скончались. Остальных школьников медики осмотрели на месте. Виновница происшествия не пострадала.
Правоохранительные органы не считают, что наезд был намеренным. Женщине предъявлено обвинение в неосторожном вождении. Полиция проводит расследование.-0-
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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиднее (Австралия) автомобиль въехал в здание школы, в результате двое детей погибли, сообщают информагентства. Инцидент произошел...
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