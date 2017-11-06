В Амурской области разбился самолет из-за отказа двигателя

7 ноября, Благовещенск /БЕЛТА - ТАСС/. В Амурской области России в аэропорту поселка Экимчан разбился самолет из-за отказа двигателя, один из пилотов погиб, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Самолет Ан-2 совершал частный рейс из Экимчана в Хабаровский край. На его борту пассажиров не было, только члены экипажа. Сразу после взлета у самолета выявилась неисправность. Послышался гул, двигатель работал нестабильно, с хлопками, и пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы, и самолет упал в 600 м от нее.

Самолет упал возле жилого дома, люди на земле не пострадали. В результате аварии один пилот погиб. У второго члена экипажа - резаные раны. Сообщается, что от госпитализации он отказался и уехал из больницы.

По факту крушения самолета и гибели пилота возбуждено уголовное дело.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" (Владивосток), на момент падения его арендовала авиакомпания "Дальтрансаэро". В "Зодиак-групп" отказались комментировать ситуацию.-0-