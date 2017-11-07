Умерла дочь Людмилы Гурченко

Мария Королева. Фото ТАСС

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Королева - единственная дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко - умерла в возрасте 58 лет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Starhit.

Смерть была скоропостижной. Адвокат Шота Горгадзе, который был доверителем Марии Королевой в деле о наследстве Людмилы Гурченко, подтвердил эту информацию в Twitter.

Мария Королева - дочь Людмилы Гурченко от брака с писателем и сценаристом Борисом Андроникашвили. Она работала медсестрой в онкологической больнице, участвовала в многочисленных телепередачах и давала интервью, в которых рассказывала о своей матери.

Мария Королева впервые встретилась с родным братом во время записи фрагмента программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Брат и сестра знали о существовании друг друга, но ранее никогда не встречались. Мария жила в Москве, ее брат, которому сейчас 44 года, - в Тбилиси.-0-