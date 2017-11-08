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В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного дома, есть пострадавшие
09.11.2017 16:09 — Новости Мира | БелТА
Фото из социальных сетей
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске произошло обрушение части дома с первого по девятый этажи, есть пострадавшие, сообщают информагентства.
Причины обрушения пока неизвестны. Информация о числе пострадавших уточняется.-0-
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске произошло обрушение части дома с первого по девятый этажи, есть пострадавшие, сообщают информагентства. Причины...
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