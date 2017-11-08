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В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного дома, есть пострадавшие

09.11.2017 16:09 — Новости Мира | БелТА  
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В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного дома, есть пострадавшие
Фото из социальных сетей

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске произошло обрушение части дома с первого по девятый этажи, есть пострадавшие, сообщают информагентства.

Причины обрушения пока неизвестны. Информация о числе пострадавших уточняется.-0-

Публикация от ❤️ИжЛайф | IzhLife | Ижевск (@izhlife18)

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске произошло обрушение части дома с первого по девятый этажи, есть пострадавшие, сообщают информагентства. Причины...

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