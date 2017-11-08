|
Обрушение дома в Ижевске: один человек погиб, двое пострадали
09.11.2017 17:02 — Новости Мира | БелТА
Фото из социальных сетей
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске
Не исключено, что под завалами могут находиться люди. На месте ЧП продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов дома.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Фактически, обрушился один подъезд дома из 16 квартир, в которых проживали 99 человек.
Следственный комитет РФ в связи инцидентом возбудил уголовное дело.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске при обрушении части девятиэтажного дома погиб человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии