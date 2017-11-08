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Обрушение дома в Ижевске: один человек погиб, двое пострадали

09.11.2017 17:02 — Новости Мира | БелТА  
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Обрушение дома в Ижевске: один человек погиб, двое пострадали
Фото из социальных сетей

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске при обрушении части девятиэтажного дома погиб человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Не исключено, что под завалами могут находиться люди. На месте ЧП продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов дома.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Фактически, обрушился один подъезд дома из 16 квартир, в которых проживали 99 человек.

Следственный комитет РФ в связи инцидентом возбудил уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ижевске при обрушении части девятиэтажного дома погиб человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на...

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