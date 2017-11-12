Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек

В результате землетрясения 12 ноября магнитудой 7,3 погибли более 300 человек в приграничной иранской провинции Керманшах и иракской провинции Сулеймания. Еще более 2500 человек получили ранения.

Землетрясение произошло на глубине 33,9 километра в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном.

Толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте, передает BBC .

Много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от ирано-иракской границы.

Разрушения отмечены еще по меньшей мере в восьми деревнях, в некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система.

Работу спасателей затрудняют оползни.