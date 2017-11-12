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Жертвами землетрясения в Иране стали более 300 человек
13.11.2017 11:53 — Новости Мира | БДГ
В результате землетрясения 12 ноября магнитудой 7,3 погибли более 300 человек в приграничной иранской провинции Керманшах и иракской провинции Сулеймания. Еще более 2500 человек получили ранения.
Землетрясение произошло на глубине 33,9 километра в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном.
Толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте, передает
Много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от ирано-иракской границы.
Разрушения отмечены еще по меньшей мере в восьми деревнях, в некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система.
Работу спасателей затрудняют оползни.
В целом речь идет о малонаселенном горном регионе. По данным ООН, в радиусе 15 километрах от эпицентра подземных толчков проживают около 19 тыс. человек, сообщает
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В результате землетрясения 12 ноября магнитудой 7,3 погибли более 300 человек в приграничной иранской провинции Керманшах и иракской провинции Сулеймания. Еще более...
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