Пучдемон допустил разрешения кризиса без отсоединения от Испании

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о возможности решения каталонского кризиса без отсоединения от Испании.

По словам Пучдемона, он сам всегда выступал за возможность единства, об этом он рассказал в интервью немецкой газете «Вельт».

На вопрос корреспондента, будет ли он участвовать в выборах в Каталонии в декабре 2017 года, Пучдемон не дал четкого ответа, но отметил, что выступает за единство страны.

«Я всегда выступаю за единство. Однако причина всего (что происходит) скрывается в аннулировании статуса автономии от 2010 года, который был согласован парламентами Испании и Каталонии», — заявил политик.

Каталония: хронология событий

Напомним, что 1 октября в Каталонии прошел референдум, в ходе которого 90% всех жителей автономии отдали голоса за выход из состава Испании. Мадрид не признал референдум. Испанские полицейские старались не допустить голосования, закрывали участки и разгоняли мирных жителей, применяя дубинки и резиновые пули.

3 октября в Каталонии прошла массовая забастовка , объявленная профсоюзами после референдума, против насилия испанской полиции, началась 3 октября. В акции приняли участие 300 тысяч жителей автономии. 4 октября король Испании Фелипе VI заявил в телеобращении к народу о незаконности референдума в Каталонии.

Карлесу Пучдемону Мадрид дал время до 16 октября дать четкий ответ на этот вопрос. Однако глава правительства в этот день не дал конкретного ответа, провозглашена ли независимость Каталонии.

17 октября были арестованы два лидера движения за независимость Каталонии, а на следующий день Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным.

22 октября испанские власти заявили о решении применить 155-ю статью Конституции и распустить правительство Каталонии.

Конституционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным. 21 октября Мадрид принял решение распустить правительство Каталонии, это вызвало протесты в автономии . В этот день состоялось экстренное совещание, на котором было одобрено применение 155 статьи Конституции, позволяющей приостановить автономию Каталонии при нарушении законодательства.

3 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов регионального правительства. Их обвинили в попытке мятежа, подрывной деятельности и растрате государственных средств, а затем отпустили под подписку о невыезде. Пучдемон и министры не имеют права покидать территорию Бельгии и обязаны сообщать властям о своем местожительстве, информирует. Если вина каталонских политиков будет доказана, то им грозит до 30 лет тюрьмы.