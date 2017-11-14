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В Хабаровском крае разбился самолет, выжил только ребенок

15.11.2017 08:51 — Новости Мира | БелТА  
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет L-410 разбился в Хабаровском крае (Россия), погибли семь человек, сообщает ТАСС.

Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан и потерпел крушение при заходе на посадку.

Известно, что на борту находились восемь человек. Выжил только ребенок.

Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет L-410 разбился в Хабаровском крае (Россия), погибли семь человек, сообщает ТАСС. Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан...

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