В Хабаровском крае разбился самолет, выжил только ребенок

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет L-410 разбился в Хабаровском крае (Россия), погибли семь человек, сообщает ТАСС.

Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан и потерпел крушение при заходе на посадку.

Известно, что на борту находились восемь человек. Выжил только ребенок.

Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Возбуждено уголовное дело.-0-