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В Хабаровском крае разбился самолет, выжил только ребенок
15.11.2017 08:51 — Новости Мира | БелТА
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет L-410 разбился в Хабаровском крае (Россия), погибли семь человек, сообщает ТАСС.
Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан и потерпел крушение при заходе на посадку.
Известно, что на борту находились восемь человек. Выжил только ребенок.
Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Возбуждено уголовное дело.-0-
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет L-410 разбился в Хабаровском крае (Россия), погибли семь человек, сообщает ТАСС. Самолет следовал из Хабаровска в поселок Нелькан...
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